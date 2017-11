Carro capota e cai dentro de cratera após motorista tentar desviar buraco, no município de Cruzeiro do Sul

Um carro capotou e caiu dento de cratera às margens da rua Félix Gaspar, no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul (AC), após uma tentativa de desvio frustrada. O carro ficou com as quatro rodas para cima. As informações são da TV Juruá.

O carro era conduzido por Willian da Conceição, de 27 anos e, segundo ele, não deu tempo de desviar de um buraco, situação comum entre os moradores da cidade, que reclamam fortemente da quantidade de buracos na cidade.

Mateus Miranda, de 20 anos, que seguia no banco do carona, levou um corte profundo na mão direita. “Na hora que fui sair do carro acabei cortando a mão, e fui direto para o Pronto Socorro”, disse.

Os moradores da região cobram da prefeitura uma resolução para o problema. “Já cobramos várias vezes e nunca fizeram nada, esperamos que agora aprendam e ajeitem esse buraco”, cobrou o morador Neto Cabeção.

Segundo o motorista, ainda não se sabe o valor prejuízo, mas ele pretende acionar a justiça contra a prefeitura. “Meio dia vão tirar o carro daqui, e estou pensando em entrar com uma ação contra prefeitura. A ficha nem caiu ainda. Esse é meu único meio de locomoção”, falou o motorista.