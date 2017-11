Campus Floresta recebe aluno de doutorado do México

Doutorando de Ciências Agropecuárias, Juan Valente M. García, da Universidade Verazruzana, do México, realiza intercâmbio no campus Floresta da Universidade Federal do Acre (Ufac). Ele é aluno da Faculdade de Ciências Biológicas e Agropecuária de Orizaba, Córdoba, e permanece em Cruzeiro do Sul por dois meses.

García participa de projetos de pesquisa e extensão do laboratório solo-planta-atmosfera e do Núcleo de Agroecologia do Vale do Juruá, os quais contam com os professores Eduardo Mattar e Elizio Frade Junior.

Segundo Mattar, o estudante tem a oportunidade de conhecer sistemas de produção praticados no Juruá, além de conhecer espécies alimentícias da Amazônia que não são cultivadas no México.