Cadela que levava marmita para animais morre após ser picada por cobra

A cadela Lilica, que ficou conhecida em 2012 por levar comida para outros animais que conviviam com ela em um ferro velho em São Carlos (SP), morreu após ser picada por uma cobra. A dona, Neile Vânia Antonio, lamentou a perda do animal. “Estou arrasada, não queria acreditar que é verdade, muito triste”, disse.

Segundo conta o G1, Neile chegou a pensar que a cadela tinha fugido e pediu ajuda nas redes sociais. No entanto, no domingo (19), o vizinho contou ao marido que a cadela estava morta e que ele havia enterrado o animal. “Eu fui o último a vê-la, ela morreu aqui dentro, eu que a enterrei. Ia esperar um pouco para contar porque sei que a Neile ia sofrer muito, a Lilica era muito querida”, relatou o professor de tênis Fábio Borges Rosa Dourado.

Ele contou que já tiveram outros cães que também morreram picados por cobras. “Geralmente dá vômito com sangramento. A gente tem até soro aqui. Quando vi a Lilica, apliquei soro na veia dela, ela até apresentou uma melhora, mas não resistiu”, contou.

A fama de Lilica surgiu em 2012, após divulgação de uma reportagem da EPTV sobre a solidariedade da cadela. O assunto comoveu pessoas de todo o país. Todas as noites, entre 20h e 21h, Lilica buscava comida para outros animais na casa da professora Lúcia Helena de Souza, que criava 13 cachorros e 30 gatos, todos recolhidos da rua. Depois de servir o jantar da turma, a professora preparava uma marmita para Lilica. A cadela comia, pegava a sacolinha com o alimento separado pela professora e seguia de volta ao ferro velho percorrendo dois quilômetros de caminhada na lateral de uma estrada bem movimentada. Lilica então dividia o alimento com os animais que também moravam no ferro velho: um cão, um gato, um galo, uma galinha e até uma mula.