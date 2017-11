Buscas no rio Acre por jovem que teria se jogado da ponte metálica continua nesta 2ª

Homens do Corpo de Bombeiros retomaram na manhã desta segunda-feira, 20, as buscas por uma jovem que teria se jogado da ponte ponte Juscelino Kubitschek (metálica), em Rio Branco, neste domingo, 19.

No início das buscas, por volta das 11h de ontem, foi encontrado uma bolsa contendo celulares e documentos em nome de Natami de Oliveira, de 16 anos.

A partir das informações encontradas na bolsa, os bombeiros entraram em contato com familiares de Natami, que disseram que ela teria saído de casa transtornada sem informar para onde iria.

As buscas são feitas por mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Acre.