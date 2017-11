BR-364: Caminhoneiro tenta ultrapassagem e motorista de caminhonete mete bala

Em Rondonia

Na manhã de sábado (18), compareceu ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de um caminhão de nove eixos, relatando que estava há aproximadamente 10 quilômetros tentando ultrapassar uma caminhonete Ford Ranger de cor verde, quando próximo ao Km-521 da BR-364, o condutor atravessou o veículo na via e efetuou disparos em direção do caminhoneiro que se jogou no banco do passageiro.

Felizmente, a vítima não foi atingida por nenhum tiro. Em seguida, o condutor seguiu com a caminhonete pelo desvio. Em posse desta informação, as guarnições da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram diligências, porém não encontraram o veículo. A Polícia Militar também foi informada do ocorrido, para serem realizadas buscas. Diante do exposto, foi registrado o Boletim de Ocorrência Policial (BOP), em seguida o caminhoneiro que vinha de Ji-Paraná seguiu viagem com destino a Porto Velho.