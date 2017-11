A babá da criança é companheiro do suspeito do crime. Os dois foram presos em flagrante

Depois de ser abusada sexualmente por um vizinho, um bebê de 1 anos morreu na Cidade Tiradentes, na Zona Leste de São Paulo. O crime foi cometido na noite desse sábado (18). A babá a criança e o autor da agressão foram presos em flagrante.

De acordo com informações do portal da Band, a vítima chegou a ser encaminhada ao Hospital Cidade Tiradentes, mas não resistiu as ferimentos. O suspeito, segundo a reportagem, é companheiro da babá do bebê.