Após mais de 24h de buscas, Bombeiros acham corpo de adolescente que caiu da ponte em rio

Corpo foi encontrado nas proximidades do bairro Seis de Agosto. Bombeiros foram acionados após pescadores encontrarem cadáver durante pesca.

Os Bombeiros fizeram, no início da tarde desta segunda-feira (20), o resgate do corpo da adolescente Natane Oliveira, de 16 anos, desaparecida desde a manhã de domingo (19) após cair no Rio Acre.

A equipe de buscas, que estava em campo desde o dia em que a jovem caiu no manancial, encontrou a adolescente próximo a régua de medição do bairro Seis de Agosto, em Rio Branco.

Segundo o major Cláudio Falcão, dos Bombeiros, a equipe de resgate chegou ao local após pescadores que estavam na região acionarem o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). A equipe se deslocou até o local e confirmou que o corpo é de Natane.

Devido à concentração de populares no lugar, a retirada do corpo precisou ser feita em outra região.

“Como tinha muita gente, preferimos fazer o resgate em outro ponto do Rio Acre para despistar o pessoal que estava no local. Deslocamos o corpo para o porto da Base [bairro de Rio Branco] para retirá-lo e entregá-lo ao Instituto Médico Legal [IML] para realizar a perícia. Nossas buscas se deram na parte alta do rio e os pescadores encontraram o corpo na parte baixa”, afirma Falcão.

O major disse ainda que a jovem desapareceu antes do meio-dia, quando estava na Ponte Juscelino Kubistchek, conhecida popularmente como Ponte Metálica. Ainda não se sabe se a menina pulou ou foi empurrada.

O caso, segundo Falcão, pode ser tratado como tentativa de suicídio ou suicídio consumado, mas é prematuro afirmar qualquer hipótese.

Ao todo, as buscas duraram pouco mais de 24 horas. ““Ainda temos que apurar como tudo aconteceu. Porque a pessoa também pode ter sido vítima de outro crime”, declarou o major ao G1, no domingo (19), quando a equipe do Corpo de Bombeiros ainda realizava a busca.

Após a retirada do Rio Acre, o corpo de Natane vai ser encaminhado ao IML para perícia com as causas da morte.