“Apaixonado”, criminoso sequestra, dopa e faz refém garota de 15 anos. Mãe divulga foto e pede ajuda

A estudante Thaylane Almeida, de 15 anos, é feita refém desde a tarde do último sábado. A garota foi rendida e sequestrada na parada final do Bairro São Francisco, quando voltava de uma sessão de estudos na casa de colegas de aula. Um homem, desde então, se comunica com a mãe da menina, a dona-de-casa Luciene Almeida, mas não permite que as duas se falem ao telefone. “Ele me manda mensagem de SMS, dizendo que quer minha filha na família dele”, disse dona Luciene. Ela autorizou publicar a imagem da filha e pede ajuda para localizá-la.

“Eu tenho certeza que ela está aqui por perto (Bairro Vitória). Eu só quero minha filha de volta”, disse emocionada a dona-de-casa. A mulher relatou á reportagem de acjornal.com que o criminoso ameaçou matar Thaylane. Porém, há momentos que ele afirma que “não vai fazer isso”. Nas conversas, ficou claro que a menina estava sendo assediada há 12 meses.

O suposto sequestrador informa que Thaylane é mantida dopada e está sempre dormindo son efeito de uma droga injetável. Questionado sobre as razões do sequestro, ele disse: “ela nunca quis nada comigo”. Segundo ele, a mãe é culpada por não permitir que a garota entre na “família”. Para Luciene, sua filha perderia a vida, literalmente, se um dia entrar para facções criminosas.

O caso é investigado pela polícia, que já teria identificado o local de onde as mensagens são enviadas. Os investigadores podem cercar o cativeiro ainda nesta tarde.

Pede-se que evitem trotes

99954-4569 – Luciene