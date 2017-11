Receita Federal faz leilão eletrônico com 34 lotes disponíveis no Acre

Veículos, eletrônicos, peças de vestuário e pneus são alguns dos vários produtos disponíveis no leilão eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Rio Branco. O leilão vai ocorrer na próxima quarta-feira (22) a partir das 10h e segue até às 17h (horário de Brasília). Ao todo, 34 lotes estão disponíveis para lance e arremate.

Podem participar do leilão pessoas físicas, inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), e jurídicas, regularmente constituídas e inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e portadoras de certificado digital válido.