Polícia Militar prende homem e recupera moto com restrição de roubo em ocorrência no bairro Aviário

Acionados para atender a uma ocorrência de moto abandonada na Rua Álvaro Dantas, região do Bairro Aviário, policiais do primeiro batalhão militar, acabaram recuperando a moto com restrição de roubo e ainda prendendo, Italo Valentin da Silva, de 25 ano, suspeito pelo crime de receptação.

O suspeito saía da residência em frente à moto no mesmo momento em que a polícia havia chegado ao local e estava buscando informações com populares sobre a moto. Italo foi abordado e quis desconversar sobre a origem da motocicleta sem placa.

Ao realizar uma breve revista no apartamento em que ele morava, foram encontradas munições de vários calibres dentro de uma bolsa, dois televisores e a chave da moto com restrição de roubo ocorrido no último dia 12.

Diante do flagrante pelos crimes de receptação e posse ilegal de munições de arma de fogo. Italo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde foi lavrado o Boletim de Ocorrências.