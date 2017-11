Nos pênaltis, Rio Branco-AC vence Atlético-AC e garante vaga na final do sub-17

Rio Branco-AC sofreu, mas conquistou a vaga na final do Campeonato Acreano Sub-17 de Futebol. O time estrelado venceu o Atlético-AC, nos pênaltis, após empatar no tempo normal em 1 a 1. A partida foi realizada neste domingo (19), no estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão.

Diante a equipe do Atlético-AC, o Rio Branco-AC demorou a se encontrar na primeira etapa. Com o intervalo marcando 1 a 0 para o Galo, a equipe estrelada precisou corrigir alguns erros antes da etapa final para buscar a tão sonhada vaga entre os finalistas.

Lateral direito do Rio Branco, Daniel Moreira, foi bastante elogiado por sua atuação no clássico (Foto: Wescley Camelo)

Com uma atuação superior no segundo tempo, a equipe comandada por Elizaldo Torres chegou ao empate com o volante João Paulo. Após o empate, o jogo ficou disputado no setor da intermediária, mas nada que evitasse a disputa de pênaltis. Nas penalidades, melhor para o Rio Branco. Vitória por 4 a 3. Destaque para o goleiro Marcos, autor da defesa que definiu a vaga para a grande final.