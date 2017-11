MP e CRM fazem campanha de combate à Síndrome Alcoólica Fetal no Acre

Diminuição do oxigênio, limitações intelectuais e motoras, deformação dos ossos e problemas no desenvolvimento do cérebro, sistema nervoso e coração são algumas das consequências que a criança pode ter quando exposta ao álcool na gestação.

A princípio, o casal achou que a criança tinha Síndrome de Down, mas depois de um tempo, Cleísa e o marido observaram o comportamento da filha. Eles fizeram algumas pesquisas e depois de alguns encaminhamentos marcaram uma consulta com um médico especialista em São Paulo. Foi durante a consulta fora do Acre que o casal descobriu o que afetava a pequena Ana Vitória.

“Chegamos no consultório e o médico ficou conversando com a gente e deixou ela [Ana] à vontade. Daí ele viu o jeito dela de se comunicar, brincar e analisou tudo. Depois, ele disse que ela tinha a Síndrome Alcoólica Fetal. Nós não sabíamos o que era isso e o médico explicou que era pouco conhecida no Brasil”, relata o administrador Cleiner Lima, pai da garota.

Em todo o mundo, 10% das mulheres da população geral consome álcool durante a gravidez. Uma em cada 67 mulheres pode ter um filho com a SAF. No Brasil, não existem estatísticas oficiais sobre a síndrome, mas, de acordo com o Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC), é cada vez maior o número de crianças afetadas no estado.

“Infelizmente os dados no estado são muito precários. Nós não temos esses índices de prevalência da Síndrome Alcoólica Fetal, mas os relatos dos colegas pediatras é de um crescente número de casos sendo relatados nas maternidades, especialmente pela cultura de consumo de bebidas alcoólicas, que é comum em toda sociedade”, declara Virgílio Prado, presidente do CRM-AC.

E foi por iniciativa da família de Ana Vitória, que procurou auxílio, que o Ministério Público do Acre (MP-AC) e o Conselho Regional de Medicina lançaram no sábado (18) a campanha “Diga não à Síndrome Alcoólica Fetal”.

Glaucio Oshiro, titular da Promotoria Especializada de Defesa da Saúde do MP-AC, fala que a campanha visa incitar a criação de políticas públicas.

“Nós só conseguiremos fazer políticas se obtivermos um esclarecimento sobre o assunto. E é isso que estamos fazendo durante essa semana”, acrescenta Oshiro. Atividades como entrega de folders com informativos sobre a síndrome, discussões em grupos familiares, palestras, rodas de conversas e seminários são algumas das diversas atividades que vão ser feitas durante a campanha.