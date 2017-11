MEDO DE MORRER: Apenados fazem motim em frente a presídio após execução de colega

Em Rondonia

Dezenas de apenados causaram tumulto em frente à Colônia Agrícola Penal, no final da tarde deste sábado (18), em Porto Velho.

O grupo, que é do regime semiaberto, retornava para a penitenciária, mas sob alegação de que corria risco de morrer, em uma possível rebelião motivada pela morte do apenado Jefferson Cavalcante Alvarenga, 31, nesta manhã no bairro Embratel, afirmava que não entraria no estabelecimento prisional até que membros de uma determinada facção fossem transferidos para outra unidade.

Após muita discussão, a diretoria do presídio decidiu liberar os apenados para passarem o final de semana em casa e retornarem somente na segunda-feira (20) às 17h.