Garoto de 15 anos é morto com uma facada no peito no interior do AC: ‘tirou a vida de uma criança’, diz pai

Vítima teria soltado brincadeira com o autor do crime, contou o pai. Crime aconteceu na tarde de sábado (18) em Cruzeiro do Sul.

O adolescente Jhonatas Silva de Jesus, de 15 anos, foi morto na tarde deste sábado (18) em frente ao estádio que fica no bairro Cruzeirão em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

O jovem foi ferido com uma facada no peito esquerdo, chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no hospital da cidade.

O pai da vítima, José da Silva, de 47 anos, conta que testemunhas informaram que o garoto havia soltado uma brincadeira com o autor enquanto estava no estádio. Após isso, o menino estava em uma sorveteria quando foi abordado pelo autor do crime com uma faca.

O suspeito está foragido, mas foi identificado por testemunhas e teria 28 anos. O 6º Batalhão da Polícia Militar informou que chegou a fazer rondas no local, mas não encontrou o suspeito.

“Quem viu disse que meu filho estava na cerca, quando o autor chegou já encostando a faca no peito dele perguntando o que meu filho tinha dito. Esse homem já tem várias passagens pela polícia e já chegou a atirar nos outros. Eu agora espero Justiça, porque eu não esperava isso. Tirou a vida de uma criança, que estava na sorveteria no momento do ocorrido”, conta o pai.

O corpo do adolescente está sendo velado no bairro da Cohab e vai ser enterrado ainda neste domingo (19) no cemitério Jardim da Paz. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.