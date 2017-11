FLAGRANTE: Imagens mostram suspeitos que executaram apenado a tiros

Em Rondonia

Imagens feitas por uma testemunha, não identificada, mostram os suspeitos de executarem a tiros o apenado Jeferson Cavalcante Alvarenga, 31. O crime aconteceu na manhã de sábado (18) na Rua Miguel Chaquiam, bairro Embratel, em Porto Velho.

Jeferson estava chegando na casa da mãe em um automóvel modelo Ágile, quando foi surpreendido por quatro homens armados.

As imagens mostram três deles encapuzados entrando no veículo usado na fuga após a execução. A placa do carro não ficou visível nas fotos, mas deverão ajudar a polícia durante as investigações. Jeferson foi assassinado com mais de 20 tiros.