CRUEL: Homem agride, tenta estuprar e ameaça ‘triturar’ ex-esposa

Em Rondonia

As agressões ocorreram na madrugada deste domingo (19) em uma residência no bairro Nacional, zona Norte de Porto Velho. O suspeito, Moisés P. B. (31) foi preso acusado de lesão corporal – violência doméstica, contra a ex-esposa de 27 anos.

A mulher informou que está separada do homem há dois anos e nesta data ele foi até a casa dela tentar reatar o casamento. A vítima recusou e o suspeito tentou manter relação sexual com ela à força. Ao rejeitá-lo, a mulher acabou agredida brutalmente com socos e pontapés. Não contente, Moisés ameaçou pegar uma faca, afirmando que ia’ triturar’ a mulher. Ela correu para o meio da rua, foi empurrada em uma ladeira pelo suspeito e sofreu lesões pelo corpo.

A PM foi acionada e Moisés conseguiu escapar pulando muros de residências. Ele foi preso somente após a polícia ser chamada pela terceira vez ao local, pois em duas oportunidades conseguia fugir. Foi necessário os policiais ficarem escondidos dentro da casa com autorização da vítima para prendê-lo.