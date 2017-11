Corpo achado em ramal é de servidor do TRE-AC que foi morto com ao menos cinco tiros e teve carro roubado

Francisco das Chagas Farias de Abreu foi morto com ao menos cinco tiros. Polícia Civil e Judiciária investigam morte do analista judiciário do TRE-AC.

O corpo achado no ramal da Zezé, no 2° Distrito de Rio Branco, na última sexta-feira (17), é do analista judiciário Francisco das Chagas Farias de Abreu, de 49 anos.

Servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), o homem foi morto com ao menos cinco tiros e teve o carro e todos os outros bens que estavam com ele no momento do crime roubados, segundo a Polícia Civil.

Rêmulo Diniz, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), disse que o veículo da vítima é um SW4 e que a principal linha de investigação é latrocínio – roubo seguido de morte. O delegado afirma que a Polícia Civil já realiza diversas diligências para ouvir possíveis testemunhas, colher informações complementares e fazer buscas por possíveis suspeitos do crime.

“Estamos em campo desde a noite de sexta [17] à procura de imagens e identificação de pessoas que andaram com ele no dia. Chegamos ao crime após populares ouvirem os disparos e acionarem a Polícia Militar. Depois, fomos acionados e nos dirigimos ao local para realizar perícia. A gente não pode atribuir [suspeitos] porque tudo ainda é muito preliminar”, enfatiza Diniz.

Segundo Átila Maria Farias, irmã da vítima, o servidor tinha comprado o carro há cerca de quatro meses. Ela diz que o irmão era uma pessoa calma e que as atividades cotidianas dele eram divididas entre a casa, o trabalho e os amigos. “Era uma pessoa centrada, um estudioso da vida. Não merecia essa morte trágica. Essa violência está muito grande”, lamenta emocionada.

Átila cobra da Secretaria de Segurança do Acre (Sesp-AC) uma solução do caso e pede compromisso nas investigações.

“Quero que resolva essa questão, se esforce o máximo, use todas as ferramentas para resolver esse caso. Eu quero Justiça. Quero saber quem fez essa barbaridade, quero saber pra eu orar pela alma desse assassino que faz o mal para as famílias de bem”, desabafa.

Consternação e nota

A presidente do TRE-AC, desembargadora Regina Ferrari, disse que todos os funcionários do tribunal foram pegos de surpresa e que o sentimento entre todos é de consternação.

Ela diz que o luto não se restringe somente à família de Abreu, mas se estende os servidores do TRE-AC e a Justiça Eleitoral. “Era um excelente funcionário. Nós perdemos um grande companheiro de trabalho”, lamentou.

Regina lembra também que a morte do servidor é reflexo da alta violência que Rio Branco enfrenta. A desembargadora também cobra uma solução efetiva do caso.

“A mensagem que deixo é de esperança por dias melhores. Estamos atravessando um momento muito difícil, de violência na nossa capital e nós esperamos que os órgãos públicos, a polícia judiciária encontre os culpados por este bárbaro crime”, enfatiza.

O Tribunal Regional Eleitoral divulgou uma nota de pesar. Na publicação o órgão garante que a Polícia Judiciária está investigando o assassinato do servidor e também se solidarizou com a família de Abreu. O velório do servidor é realizado na Capela São João Batista, sala 2. O sepultamento está previsto para às 13h deste domingo (19).