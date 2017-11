Acidente deixa condutor preso nas ferragens e três pessoas feridas no conjunto Tangará (Video)

Quatro pessoas ficaram feridas em um capotamento que aconteceu na manhã deste domingo (19), no conjunto Tangará, no bairro Estação Experimental. O Corpo de Bombeiros foi acionado porque o condutor do veículo ficou preso às ferragens do veículo. Os Bombeiros tiveram que cortar partes do carro para liberar a vítima.

Segundo informações dos bombeiros, haviam quatro pessoas no carro, sendo dois homens e duas mulheres. O condutor do veículo seria Júnior Soster. Cerca de três viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionadas. Após o resgate todos foram encaminhados ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Apesar da gravidade do acidente ninguém ficou ferido com gravidade. O condutor, segundo o coletado pela Polícia, não era habilitado e no carro havia sinais de que os ocupantes ingeriam bebidas alcoólicas. Em um grupo de WhatsApp, Junior Soster enviou um áudio dizendo que estava bem e que tudo não passou de um susto.