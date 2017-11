VÍCIO: Mulher é surrada por marido em briga por causa de droga

Em Rondonia

Por volta das 5 horas da madrugada deste sábado (18) Maicon Johnson S. S., 24, foi preso pelo crime de lesão corporal contra a esposa de 23 anos em umaresidência no bairro Três Marias, zona Leste de Porto Velho. As agressões teriam sido praticadas por causa de droga.

De acordo com informações da ocorrência, o casal iniciou discussão porque a mulher queria continuar ingerindo bebida alcoólica e usando droga, mas o marido teria proibido. Durante o bate boca, o suspeito passou a agredir a esposa com inúmeros socos e jogou ela ao chão. Para se proteger, a vítima se armou com um espeto de ferro e pediu socorro na casa de uma vizinha.

A PM foi chamada e o suspeito recebeu voz de prisão. A jovem informou aos militares que o marido comercializa droga. Buscas foram feitas, porém, nenhuma substância ilícita foi encontrada.