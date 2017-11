URGENTE: Apenado é executado com vários tiros dentro de carro (video)

Em Rondonia

próximo à Rua Quintino Bocaiuva, bairro Embratel, em Porto Velho. Um apenado do regime semiaberto, identificado como Jefferson Cavalcante Alvarenga, 31, foi executado com mais de 20 tiros na manhã deste sábado (18) na Rua Miguel Chaquiam,próximo à Rua Quintino Bocaiuva, bairro Embratel, em Porto Velho.

Conforme informações colhidas no local, a vítima estava chegando na casa da mãe em um automóvel modelo Ágile, quando foi interceptada por suspeitos encapuzados e, em um carro de cor branca. Eles efetuaram vários disparos no apenado e fugiram. Jefferson morreu dentro do automóvel. Mais de 20 cápsulas de pistola ficaram caídas no meio da via. Testemunhas disseram que Jefferson estaria armado e após a execução, os criminosos teriam levado.

A vítima respondia pelo crime de tráfico de drogas e tinha passagens também por porte ilegal de arma de fogo e desacato. Agentes da Delegacia de Crimes Contra a Vida investigam o caso.