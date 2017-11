Manuel Marcos atende solicitação dos moradores do bairro São Francisco

A principal demanda foi a solicitação de contenção de erosão, ou seja, a reforma da calçada do bairro

Em sua agenda parlamentar o presidente da Câmara, vereador Manuel Marcos (PRB), esteve na manhã desta sexta-feira (17) no bairro São Francisco, atendendo a solicitação dos moradores do local.

“A principal demanda foi a solicitação de contenção de erosão, ou seja, a reforma da calçada do bairro na qual está deteriorada, causando muito perigo para quem passa por ela”, disse o parlamentar.

Um das moradoras do bairro, Izabel Silva destacou que a situação da calçada está perigosa, principalmente para crianças e idosos.”A calçada está totalmente destruída, o barranco está quebrado e engolindo a calçada e em breve chegará na rua! Estrada essa que é 2 vias e bem estreita, está muito perigoso isso aqui. Muitas são as pessoas passam nesse local, inclusive as crianças que utilizam o acesso para ir as escolas todos os dias”, relatou a moradora.