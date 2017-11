Jovem resgatado pela Polícia estava com bala alojada no corpo, sem poder andar e com sede

Nesta sexta-feira, 17, ele foi encontrado por dois policiais civis e três homens do Corpo de Bombeiros

O jovem Enilson Fernandes, 18 anos, residente nas proximidades da Escola Municipal Messias Rodrigues, em Sena Madureira, estava desaparecido desde a noite de ontem. Nesta sexta-feira, 17, ele foi encontrado por dois policiais civis e três homens do Corpo de Bombeiros dentro da mata, na região do Bairro Segundo Distrito.

Segundo informações, Enilson apresentava ferimento à bala e não conseguia andar. “A primeira coisa que ele pediu quando o encontramos foi água, pois estava com muita sede”, relatou um dos agentes que participou da operação. Logo em seguida, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e o encaminhou para o Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes.

Na referida unidade de saúde, Enilson deu entrada com a bala alojada no corpo. Em seguida, por conta da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para Rio Branco afim de receber atendimento especializado.

A Polícia de Sena Madureira estava em diligência desde ontem quando recebeu a notícia do sumiço do jovem. As evidências apontam para uma execução já que levaram a vítima para um local ermo, de difícil acesso. Com o disparo efetuado, Enilson caiu no chão e muito provavelmente os infratores chegaram a conclusão de que ele estaria morto, por isso, abandonaram o local em seguida.

Detentora da investigação, a Polícia Civil de Sena Madureira tenta identificar os criminosos para prendê-los. O motivo do crime ainda não foi informado oficialmente, mas tudo leva a crer que tem a ver com a guerra entre facções rivais do município. Apesar dos ferimentos, Enilson conseguiu sobreviver e está internado na capital.