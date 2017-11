Homem baleado no Bairro 2º Distrito é encontrado com vida

As Polícias militar, civil e corpo de bombeiros realizaram uma busca geral nesta sexta-feira nas matas do Bairro do Segundo Distrito,

As Polícias militar, civil e corpo de bombeiros realizaram uma busca geral nesta sexta-feira nas matas do Bairro do Segundo Distrito, e conseguiram encontra Enilson Fernandes, 18 anos que foi baleado durante um possível acerto de contas.

De acordo com as informações preliminares da polícia o rapaz foi levado do Bairro da Pista, por membros de uma facção e quando chegaram ao bairro resolveram executar o rapaz.

A polícia só foi acionada hoje pela parte da manhã quando começaram as buscas no local, depois de encontrado com ferimento a bala, próximo a cabeça e outras lesões a vítima foi encaminhada para o pronto socorro local em seguida transferido para Rio Branco, em decorrência da gravidade dos ferimentos.

A Polícia esta investigando para saber o que de fato aconteceu.

Da redação