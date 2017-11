EMBRIAGUEZ: Capotamento deixa casal ferido e motorista foge

Em Rondonia

Duas pessoas ficaram feridas após o capotamento de um automóvel na tarde deste sábado (18) na estrada do Japonês, cerca de 5 Km da zona Urbana de Porto Velho. O motorista do veículo fugiu.

De acordo com informações obtidas no local, o carro modelo Pálio transitava sentido balneário Rio das Garças à capital, quando o condutor perdeu o controle da direção e capotou. O casal, que era passageiro do carro, sofreu algumas lesões pelo corpo e foi socorrido pelo Samu para a UPA da zona Sul. O motorista do automóvel apresentava sinais de embriaguez e fugiu.

A Companhia de Trânsito foi acionada para registrar a ocorrência.