Dupla suspeita de assaltos é presa após sofrer acidente durante perseguição policial em Cruzeiro do Sul

Dois suspeitos de cometer assaltos a dois comércios em Cruzeiro do Sul na tarde de ontem acabaram presos, depois de sofrer um acidente durante perseguição policial. A dupla, de 18 e 23 anos, fugia em uma moto do cerco quando colidiu contra a moto de uma professora que voltava do trabalho. O acidente foi no bairro do Formoso.