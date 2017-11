Dupla ‘faz limpa’ em casa na zona rural de Cruzeiro do Sul e foge por rio em canoa da vítima

A vítima, um homem de 28 anos, conseguiu se soltar e pedir socorro na casa de um vizinho. A mãe do rapaz, a professora aposentada Maria de Fátima da Costa Silva, de 63 anos, registrou um boletim na delegacia. Ela estava na cidade e apenas o filho estava no local no momento do assalto.

“Chegaram lá chamando o nome do meu esposo, mexeram no galinheiro e quando meu filho abriu a porta, o amarraram e levaram minha roçadeira, dois motores de popa de 4 e 6 HP, televisão, celular, canoa e frangos congelados que estavam na geladeira. Tem um motor que ainda não terminei de pagar. Acho que meu prejuízo é de cerca de R$ 10 mil. Depois fugiram na minha canoa e deixaram meu filho amarrado”, reclama.

Ela diz que outras pessoas já foram vítimas desse mesmo tipo de roubo. “Procurei informação lá na beira do rio e fui informada que correria risco de vida. Que existe um bando escondido na Boca do Moa, fazendo vários roubos. Só que as pessoas tem medo, pois são pessoas armadas com fuzil. Espero que a polícia possa investigar e descobra quem me roubou para ver se recupero meu prejuízo”.