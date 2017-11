Dois homens são executados a tiros na noite desta sexta-feira em Rio Branco

Marcelo André Souza de Freitas, de 29 anos e Arilton da Silva Souza, de 18 anos, foram assassinados a tiros na noite desta sexta-feira (17) na cidade de Rio Branco. O primeiro assassinato aconteceu no bairro Areal, região do segundo distrito da capital e o segundo na região do bairro Vitória.

Segundo informações de familiares, Marcelo André Souza de Freitas, morador da rua Cerrano, no bairro Areal, estava em casa quando foi chamado por um casal em um veículo. Quando saiu foi alvejado pelos disparos e chegou a ser levado a UPA do Segundo Distrito, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Ainda segundo a família, Marcelo era operador de máquinas e não tinha qualquer envolvimento com facção criminosa. Não demorou para os policiais militares do Quinto Batalhão receberem um chamado para atender a uma outra ocorrência de homicídio. Desta vez nas no bairro Vitória.

Arilton da Silva Souza, de 18 anos, foi assassinado no meio da rua também com disparos de arma de fogo. Os criminosos, ainda não identificados pela polícia, fugiram tomando rumo ignorado e estão sendo procurados.