Cadela desaparece em bairro de Rio Branco e família oferece recompensa para quem encontrá-la

Vikke, uma cachorra da raça yorkshire terrier de apenas 11 meses, desapareceu no último sábado (11), na Rua Sapolândia, no bairro Conquista, em Rio Branco. Dona do animal, a funcionária pública Jucilene Nogueira Melo conta que a cadela desapareceu depois que ela saiu do trabalho. Ela não sabe se a cadela fugiu ou foi furtada. A dona oferece uma recompensa para quem encontrá-la.

“Saí para trabalhar e ela ficou, com mais dois cachorros, no quintal de casa. Por volta das 16h voltei para conferir como estavam as coisas e ela ainda estava lá junto com os outros cachorros. Nesse dia resolvi dormir no hotel [local de trabalho de Jucilene] e fui buscá-la à noite porque ela só dorme do meu lado. Quando cheguei novamente, umas 22h, ela já não estava”, relembra a proprietária de Vikke.