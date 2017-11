Assaltantes presos após sofrer acidente durante perseguição saíram do presídio há poucos dias

Os dois homens que foram presos na tarde de sexta-feira (17) em Cruzeiro do Sul após cometerem dois assaltos, e sofrerem um acidente durante perseguição policial, tinham saído do presídio há poucos dias. Eles foram ouvidos na delegacia e confessaram o crime. Em depoimento, a dupla, que tem 18 e 23 anos, alegou dificuldade financeira.

“São dois criminosos perigosos que acabaram de sair do sistema prisional e já estavam delinquindo novamente. Agiam com violência. Assumiram os crimes pelos quais estão sendo acusados e alegaram que estavam com dívidas, sem comida em casa. São dois elementos perigosos que a polícia conseguiu tirar de circulação”, disse o delegado Alexnaldo Batista.

O delegado suspeita que os dois façam parte de uma organização criminosa. “Sabemos que são elementos com várias passagens pela delegacia e pelo sistema penitenciário, que devem integrar alguma facção. As vítimas reconheceram os dois acusados . Eles foram enquadrados criminalmente e serão conduzidos à penitenciária”.

Nesta sexta, os dois tinham assaltado dois comércios em Cruzeiro do Sul e acabaram presos, depois de sofrer um acidente durante perseguição policial. A dupla, de 18 e 23 anos, fugia em uma moto do cerco quando colidiu contra a moto de uma professora que voltava do trabalho. O acidente foi no bairro do Formoso.