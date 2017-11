Alunos criam produtos sustentáveis para vender durante feira de miniempresas em Rio Branco

Terceira edição da Feira de Miniempresas ocorre neste sábado (18) e domingo (19). Evento é promovido por Junior Achievement Acre e Nexaa.

Com o tema “Transformando Ideias em Oportunidades”, alunos do 2° ano do Ensino Médio de quatro escolas públicas e privadas de Rio Branco participam da 3ª edição da Feira de Miniempresas. Durante todo sábado (18) e domingo (19), os jovens estudantes vão apresentar ao público e comercializar vários produtos que foram criados por eles ao longo de meses.

A feira faz parte do Programa Miniempresa, desenvolvido pela organização não-governamental (ONG) Junior Achievement Acre, associação sem fins lucrativos de educação prática em negócios e economia e o projeto voluntário Nexaac.

Por meio do programa, os alunos têm a experiência prática na organização de empresas, com a ajuda de profissionais voluntários de empresas parceiras do evento.

Maylla Oliveira da Silva, gerente-geral da Nexaac, explica que este ano o foco foi desenvolver produtos sustentáveis. Ela diz que os alunos das escolas participantes enfrentaram 15 jornadas, etapas em que eles tiveram que superar alguns desafios e ter boas ideias para desenvolver seus produtos e, consequentemente, suas miniempresas dentro de dois eixos: ação e marketing.

“Quando essas 15 jornadas acabam, os participantes vão para a feira expor seus produtos. Este ano a feira vai ser realizada no Via Verde Shopping das 10h às 22h. Além de expor, os alunos também vão arrecadar dinheiro com a venda dos produtos, para aplicar em ações sociais ou ajudar o colégio que eles estudam. Este ano têm produtos muito interessantes”, garante a gerente-geral da Nexaac.

Decorações com caixotes de pallet, abajur feito de garrafas pet, óculos 3D e outros produtos podem ser adquiridos durante a Feira de Miniempresas. De acordo com Maylla, os preços são acessíveis e variam de R$ 15 a R$ 30.

Participam da feira as seguintes instituições: Colégio Meta (ArtBox S.A/E); Colégio AME (Footbox S.A/E); Colégio de Aplicação (Iclose S.A/E) e Escola Estadual José Rodrigues Leite (Light Company S.A/E).

Estudantes são incentivados a criar própria empresa e vão vender os produtos (Foto: Bruno Rocha/Arquivo pessoal )