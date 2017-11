Advogada de adolescente desaparecida diz que menina era abusada desde criança e vai pedir proteção

A adolescente Rosiane Oliveira, 13 anos, que está desaparecida desde o dia 10 deste mês, voltou a dar notícias em uma publicação no Facebook na última quinta-feira (16). Na postagem, ela anuncia que vai desativar o perfil na rede social, por orientação da advogada, e que vai até as últimas consequências para provar a ‘verdade’. Neste sábado (18), a conta continuava ativa na rede social.

Ao G1 , a advogada da garota, Joana D’Arc Valente Santana, afirma que a adolescente sofria abusos desde os sete anos e que vai pedir proteção para a garota. A mãe da adolescente, Raimunda Oliveira, voltou a negar as acusações da filha e se disse surpresa. A reportagem não conseguiu contato com o namorado da mãe.

“Rosiane sofre abuso desde os 7 anos de idade, não tendo mais a quem recorrer, ela me procurou. Se não tivesse a mim, a segunda opção dela seria o suicídio. Ela afirmou que saiu de casa para isso. É algo muito mais grave do que especulação de rede social”, afirma a advogada.

A advogada diz saber o paradeiro da menina, mas não vai revelar para protegê-la. “Ela é menor de idade, não vou revelar onde ela está. Ela está melhor do que se estivesse na casa dela. Vou apresentar a Rosiane para a rede de proteção à pedofilia. Estou comunicando Brasília para acionar a rede aqui no Acre. Vou acompanhar a Rosiane pessoalmente para seguir com os procedimentos de proteção federal”.

Por telefone neste sábado (18), a mãe da menina negou ao G1 veementemente as acusações e defendeu o namorado. “Conversei com meu namorado, ele disse que isso nunca aconteceu, que isso não é verdade. E até falou que ela [Rosiane Oliveira] está precisando de apoio, um acompanhamento porque isso não é normal que ela está falando”, disse Raimunda.

Sobre as declarações da primeira publicação de Rosiane Oliveira, a advogada disse que foram uma tentativa de se proteger. “É uma coisa da idade dela. Ela disse que está casada justamente para a família ficar longe dela, e do agressor mais ainda, para evitar sofrimento”, afirma.

Ao G1, a mãe negou que isso pudesse acontecer. “Sempre disse para as minhas filhas me contarem tudo que acontecesse com elas, que me vissem como amiga. Isso tudo me surpreendeu. Eu esperava ao menos conversar novamente com minha filha”, diz.