WHATSAPP: Marido é agredido ao tentar ler mensagem da mulher no celular

Em Rondonia

O crime foi registrado na noite de quinta-feira (16) em uma residência no bairro São Francisco, na zona Leste de Porto Velho. Rayane C. S., 23, foi presa após agredir o esposo de 27 anos por causa de um celular.

Conforme narra a ocorrência policial, ao chegar em casa por volta das 21 horas, a vítima pegou o telefone da esposa, que ficou transtornada com a atitude do marido. Por conta disso, a mulher atacou o esposo com socos e arranhões.

Ele correu para o banheiro com o celular e se trancou para tentar ler as mensagens contidas no WhatsApp. A suspeita pegou uma ferramenta (pé de cabra) e arrombou a porta com o objetivo de reaver o celular.

Uma guarnição da Polícia Militar foi ao local e prendeu Rayane pelo crime de lesão corporal. Ela foi encaminhada para a Central de Flagrantes.