Um vídeo publicado no Facebook mostra o momento em que quatro bandidos armados assaltam, na madrugada desta sexta-feira, 17, um posto de combustível localizado ao lado do ginásio coberto de Tarauacá.

Três deles estão encapuzados e um com boné. A câmera instalada no posto mostra toda a ação. Eles obrigam o frentista a deitar no chão para depois cometerem roubos no local.