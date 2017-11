Terror ‘A Noiva’ entra em cartaz no cinema de Cruzeiro do Sul; confira a programação

O longa de terror ‘A Noiva’ está em cartaz no Cine Romeu em Cruzeiro do Sul. O filme conta a história Nastya (Victoria Agalakova) uma jovem mulher que viaja com seu futuro marido para a casa da família dele. Logo após chegar, ela percebe que a visita pode ter sido um erro terrível.

Rodeada por pessoas estranhas, ela passa a ter visões horríveis à medida em que a família do seu futuro esposo a prepara para uma tradicional cerimônia de casamento eslava. O Cine Romeu está localizado no prédio do Hortência Center, no Centro.