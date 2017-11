Sol aparece entre poucas nuvens e instabilidade aumenta nesta sexta-feira (17)

A previsão para esta sexta-feira (17) no Acre não é diferente da dos dias anteriores. O Sistema de Proteção a Amazônia (Sipam) diz que o dia deve ser de céu nublado em todo estado e sol aparecendo entre muitas nuvens.

Entre a tarde e a noite, a instabilidade aumenta e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas em todas as regiões e com possibilidade de temporais pontuais.