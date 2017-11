Policias ficam ferido durante perseguição, mas conseguem prender homem armado

Na noite desta quinta-feira (16), uma guarnição do 4° Batalhão da Polícia Militar realizava patrulhamento na rua Valdomiro Lopes, no bairro da Paz, quando observaram dois homens em atitude suspeita trafegando em uma motocicleta.

De acordo com informações os dois suspeitos ao perceberem a aproximação da equipe policial que estava em uma caminhonete saíram em fuga.

De imediato a guarnição mesmo em desvantagem no tocante aos veículos sairam em perseguição, até a dupla suspeita sair próximo a uma Faculdade particular e entrar na BR 364.

Neste trecho os suspeitos perderam o controle da moto e cairam, um deles conseguiu fugir e o comparsa identificado Emerson Sousa Roque, de 23 anos foi preso e com ele os militares apreenderam um revólver calibre 38.

Ocorre que durante a queda dos suspeitos, a guarnição que estava em uma caminhonete também perdeu o controle e saiu da pista, momento em que o suspeito que conseguiu fugir ainda efetuou tiros contra os militares acidentados. Outras guarnições da Polícia Militar chegaram rápido no reforço e conseguiram prender um suspeito e acionaram o SAMU que socorreu três policiais que ficaram feridos, mais o preso.

Os militares que participaram da operação reclamaram da dificuldade que enfrentam em perseguir criminosos de motos, enquanto a guarnição utiliza caminhonete.

