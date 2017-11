No Acre, mais de 200 presos devem fazer o Enem em dezembro

A coordenação de Educação do Sistema Penitenciário do Acre inscreveu 218 pessoas para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL). Este ano, as provas vão ser realizadas em dezembro nos dias 12 e 13 de dezembro.

As provas vão ser aplicadas em cinco municípios do estado, entre eles Senador Guiomard, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira e Rio Branco. Do total, 174 vão fazer a prova na capital acreana. O número de inscritos é menor que o registrado em 2016 quando mais de 400 privados de liberdade se inscreveram no exame.