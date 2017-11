No Acre, Batalhão Ambiental apreende jabutis e rifle em embarcação no Rio Chandles

O Batalhão de Policiamento Ambiental do Acre (BPA) apreendeu um rifle e oito jabutis capturados ilegalmente, em abordagem a uma embarcação no Rio Chandles, distant10h de Sena Madureira. O flagrante ocorreu quando policiais faziam patrulhamento em missão de Fiscalização Integrada entre BPA e SEMA (Secretaria de Meio Ambiente do Acre), na manhã de quarta-feira (15).