Mulher acusada de matar e queimar corpo do marido tem preventiva decretada

Em Rondonia

alterado para preventivo. A mulher, que já se encontrava presa, foi informada da decisão no final da manhã desta sexta-feira (17) por policiais civis da Delegacia de Homicídios. Cleonice Pereira de Lima Naréssi (40) acusada de planejar e executar o assassinato do próprio marido, em junho deste ano, teve o mandado de prisão temporáriaalterado para preventivo. A mulher, que já se encontrava presa, foi informada da decisão no final da manhã desta sexta-feira (17) por policiais civis da Delegacia de Homicídios.

O corpo da vítima foi encontrado na região do ramal Maravilha, na margem esquerda do Rio Madeira, zona riberinha de Porto Velho. Cleonice desapareceu depois que a polícia localizou o corpo do marido e foi presa posteriormente em uma clínica na zona Leste da capital.

O casal estava junto a pouco mais de um ano e morava com dois filhos da suspeita. Segundo a polícia, no dia 25 de maio a mulher fez uma ocorrência falsa em que informava o desaparecimento do marido, mas a polícia confirmou que a vítima estava viajando a trabalho.

Os policiais desconfiaram de Cleonice, quando o homem realmente desapareceu e ela não fez nenhum boletim do caso. De acordo com as investigações, Cleonice continuou usando o cartão bancário da vítima após o assassinato. A acusada nega o crime, mesmo diante de todas as evidências.