ESTUPRO: Tio é detido suspeito de abusar sobrinho de 11 meses na capital

Em Rondonia

de Porto Velho. Um adolescente de 17 anos, tio da vítima, foi detido. O estupro praticado contra um bebê de apenas 11 meses de vida aconteceu na manhã desta sexta-feira (17) em uma residência no bairro Caladinho, zona Sulde Porto Velho. Um adolescente de 17 anos, tio da vítima, foi detido.

De acordo com informações da polícia, a irmã do suspeito teria deixado o filho dormindo ao lado dele na noite de ontem, na casa da avó. Ao retornar, viu que o bebê estava chorando muito, mas imaginou que fosse por fome. Hoje ao dar banho no filho e trocar a fralda, percebeu o ânus do menino bastante lesionado.

A Polícia Militar foi acionada e deteve o suspeito. Ele nega o crime, mas foi apresentado na Central de Flagrantes.