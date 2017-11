Escola implanta biblioteca comunitária para incentivar leitura e reduzir evasão no interior do Acre

“Hoje tenho outra filha de 14 anos que geralmente pega livro para ler. Os professores indicam os livros conforme o conteúdo que está sendo ministrado. Vejo que tem crescido muito a aprendizagem dos alunos. Tem ex alunos que continuaram a fazer parte do projeto como voluntário”, destaca.

“Quando a gente quer estudar e ler, ajuda no nosso aprendizado e tendo uma biblioteca disponível ajuda a todos. Eu pegava mais livros de história para desempenhar melhor meu entendimento. O projeto me ajudou muito. A escola faz campanha para estimular os alunos a lerem os livros e premia no final do ano o aluno que pega mais livro”, conta.