Delegacia da Receita Federal realiza leilão eletrônico; entre os produtos disponíveis estão veículos e celulares

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Rio Branco realizará, no próximo dia 22.11.2017, leilão eletrônico nº 002/2017. Ao todo, trinta e quatro lotes (34) lotes compõem o arremate. Entre as mercadorias disponíveis estão os veículos, peças de vestuário, pneus, celulares e produtos de bazar.

Poderão participar do leilão, pessoas Físicas inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – e Pessoas Jurídicas regularmente constituídas, inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ – portadoras de certificado digital válido.

As propostas serão recebidas a partir das 08 horas do dia 06 até o dia 22.11.2017 às 19 horas (horário de Brasília/DF). A sessão pública para lances ocorre no dia 22.11.2017, das 11 horas às 17 horas, horário da capital federal. Para ter acesso ao leilão, os contribuintes devem acessar o site www.receita.fazenda.gov.br, ir na opção Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), em seguida a opção de atendimento “Sistema de Leilão Eletrônico”.

Os contribuintes que arrematarem os produtos, deverão realizar o pagamento integralmente até o primeiro dia útil subsequente à data de adjudicação; ou 20% até o primeiro dia útil subsequente à data de adjudicação e os 80% restantes no prazo de oito dias seguidos, contados da data da adjudicação.

Qualquer informação pode ser obtida na Delegacia da Receita Federal em Rio Branco/AC, na Rua Marechal Deodoro, 340 – Centro – 3º Andar, sala 303, no horário das 08:00 às 14:00, de segunda a sexta-feira, ou ainda através do telefone 68 3213-4243( horário local).