O corpo, do sexo feminino, foi encontrado em um matagal, na Zona Mata Norte de Pernambuco

O corpo de uma adolescente de 16 anos, foi encontrado carbonizado em um matagal, na Zona Mata Norte de Pernambuco, na última terça-feira (16). De acordo com a Polícia Civil que investiga o caso, o cadáver estava com as mãos amarradas.

O portal G1 apurou que ainda não se sabe o que teria motivado o crime ou se ela sofreu algum tipo de abuso antes de ser assassinada. Ainda será feito dos devidos exames para apurar tais respostas. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife. A vítima foi identificada, mas ainda não há informações sobre enterro ou velório e não terá seu nome divulgado.