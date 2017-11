CIÚMES: Mulher é presa por agredir e manter marido em cárcere

Em Rondonia

privado em uma residência no bairro Castanheira, zona Sul de Porto Velho. A motivação teria sido por ciúmes. Uma equipe da Polícia Militar prendeu no final da noite de quinta-feira (16), Valdenice N. P., 35, acusada de agredir e manter o esposo de 38 anos em cárcereprivado em uma residência no bairro Castanheira, zona Sul de Porto Velho. A motivação teria sido por ciúmes.

O homem estava ingerindo bebida alcoólica em um bar naquela região, quando a esposa chegou afirmando que ele estaria ‘dando em cima’ de uma mulher no local. O casal entrou em discussão e logo ambos foram embora. No imóvel, a mulher passou a agredir o esposo, trancou as portas da casa e proibiu ele de sair. Após cerca de 40 minutos em cárcere, a vítima acionou a PM. A suspeita ficou ainda mais enfurecida e desferiu vários tapas no rosto do marido. Com a chegada de uma guarnição, a suspeita recusou a abrir o portão e foi necessário arrombá-lo para libertar a vítima.

Mediante aos fatos, a mulher recebeu voz de prisão e foi levada para a Central de Flagrantes.