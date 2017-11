Stallone é acusado de abusar sexualmente de fã de 16 anos, diz tabloide

Ator teria forçado adolescente a fazer sexo durante produção de filme em 1986

Sylvester Stallone foi acusado de abusar sexualmente de uma fã de 16 anos nos anos 80, segundo o tabloide inglês “The Daily Mail”, em reportagem publicada nesta quinta-feira (16).

De acordo com o tabloide, o ator forçou a adolescente a fazer sexo com ele e com seu guarda-costas, Michael De Luca, durante a produção do filme “Falcão – O campeão dos campeões”, em 1986. Stallone tinha 40 anos na época.

O “Daily Mail” afirma que teve acesso a um registro policial da época. A fã disse, na ocasião, que não teve escolha e foi obrigada a fazer sexo com os dois ao mesmo tempo. Stallone disse que ela não poderia contar para ninguém, pois ambos eram casados, e que se ela dissesse algo “eles iriam bater na sua cabeça”.