Receita paga 6º lote de restituições nesta quinta-feira (16) a 6 mil contribuintes do Acre

No Acre, 5.570 contribuintes recebem nesta quinta-feira (16) o sexto lote do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2017. O lote também inclui restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve fazer a consulta no site da Receita. A consulta também pode ser feita pelo telefone 146.

A Receita também oferece aplicativos para tablets e smartphones, que permitem a consulta às declarações do Imposto de Renda.

No fim do ano passado, a Receita Federal informou que 771 mil declarações estavam retidas na malha fina do IR de 2016 devido a inconsistências nas informações prestadas.