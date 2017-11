Previsto para ser entregue esse mês, obras de parque avaliado em R$1 milhão nunca foram iniciadas em Rio Branco

Parque ‘Cidade da Criança’, no bairro Apolônio Sales, estava com início de obras marcado para junho deste ano. Placas com prazos foram retiradas.

Os materiais da obra parque ‘Cidade da Criança’, estipulado em mais de 1 milhão de reais, no bairro Apolônio Sales, em Rio Branco, foram retirados do espaço onde seria instalado. O parque que estava previsto para ser entregue neste mês, sequer começou a ser construído e as placas com informações de prazos e valores da obra foram retiradas do local.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Rio Branco e com a Secretaria de Obras do município, mas não conseguiu contato até a publicação desta reportagem.

A dona de casa Elza Ferreira disse que a única movimentação que houve durante o período de cinco meses foi a dos trabalhadores colocando o cercado no local e as placas de anúncio com início das obras no mês de junho e depois fazendo a retirada do cercado e dessas mesmas placas agora em novembro, que seria o prazo de entrega do parque.

“Fizeram só isso mesmo. Passaram uns dias e aí foram embora e não voltaram mais”, disse a moradora do bairro. Os moradores chegaram a reunir a comunidade para falar da construção. “Foi feita uma reunião aqui, mas, por enquanto, não foram iniciadas as obras”, disse o funcionário público Marcílio Cesário. O missionário Edison dos Santos lamenta que a construção não tenha sido iniciada. “Era uma expectativa, porque ao olhar a comunidade nós não temos nada. Temos um campo na entrada da comunidade, mas foram as próprias pessoas da comunidade que fizeram”, lamentou. A área chegou a ser demarcada, mas agora está coberta pelo mato. O valor da obra estava estimada em R$1.116.795,04. Os moradores não compreendem o que aconteceu. “Começaram em julho, e não tem nada até agora. Não sei o que tá acontecendo”, disse Edison dos Santos.