Polícia Civil investiga suposta vítima de bala perdida em Cruzeiro do Sul

Homem deu entrada no Hospital do Juruá 24h depois de ter sido atingido, diz delegado. Polícia investiga desaparecimento de outra pessoa.

Um homem de 21 anos deu entrada no Hospital do Juruá na noite desta quarta-feira (15) com um ferimento de disparo de arma de fogo no ombro. Ele informou que teria sido vítima de uma bala perdida quando voltava de uma pescaria na comunidade do Rio Moa, em Cruzeiro do Sul. A polícia investiga o caso.

O delegado Alexnaldo Batista disse que o rapaz contou aos policiais que estava passando no rio quando foi atingido na sua embarcação. “A informação por enquanto é que ele estava no rio e foi atingido com o disparo, mas que só deu entrada 24h depois do ocorrido” disse.

O homem contou à polícia que a embarcação em que ele estava afundou e que um amigo que estava com ele desapareceu no rio. “Estamos investigando e fazendo o levantamento no local. Ele conta que esse amigo está desaparecido desde o ocorrido”, acrescentou Batista.

Apesar desse fato, até o momento, não há nenhum registro de desaparecimento na delegacia. Batista disse ainda que nenhuma hipótese foi descartada. “Pode ter acontecido e pode ser outra coisa, mas é o que sabemos, ele não tem passagem pela polícia e vamos continuar investigando”, finalizou.