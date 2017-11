Obras para aumentar abastecimento de cidade no interior do AC já estão com 90% de prontas, diz Depasa

Previsão é de que trabalho seja concluído até o fim deste ano. Acrelândia vai ganhar nova ETA e açude da cidade passa por aprofundamento do leito.

As obras para ampliar a capacidade de armazenamento e aumentar a produção e distribuição de água à população de Acrelândia, interior do Acre, já estão com cerca de 90% prontas. Segundo o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa), a previsão é de que o trabalho seja concluído até o fim deste ano. O reservatório da cidade está tendo o leito aprofundado.

Devido à intervenção, a amplitude do açude da cidade vai sair de 2,8 metros para 5 metros de profundidade. Edvaldo Magalhães, diretor-presidente do Depasa, explica que três obras são feitas em Acrelândia: a construção de uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA), de uma casa de química e um reservatório com capacidade de armazenamento de 200 mil litros de água.

Com a instalação da nova ETA, que será aberta e maior do que a atual, que é compacta, a produção de água em Acrelândia vai sair de 15 para 30 litros por segundo. Além disso, a instalação de uma adutora de 300 milímetros e quase cinco quilômetros de extensão, liga o açude que está sendo aprofundado à nova ETA, já foi 100 % concluída de acordo com Magalhães.

“Essas três obras civis [ETA, casa de química e reservatório] estão com mais de 90% de execução e já estão na fase final. O reservatório que está sendo cavado e aprofundado também já está na fase final. Se as obras não forem concluídas nesta semana, até a próxima vão ser finalizadas. Esta é a parte mais importante das obras [gerais] e estamos acompanhando de perto”, pontua Magalhães.

O gestor do Depasa afirma que o abastecimento na cidade não foi interrompido devido às obras e o trabalho de captação, tratamento e distribuição de água continua normal. Ele observa que quando concluídos, os serviços vão garantir que uma grande quantidade de armazenamento e distribuição sejam alcançadas na cidade, mesmo nos períodos de seca. “Nossa meta é concluir [as obras] este ano”, enfatiza.

Crise hídrica

Em setembro do ano passado, Acrelândia passou por uma crise hídrica. O reservatório que atende a cidade possui 2,8 metros e no ponto mais profundo chegou a ficar com 75 centímetros de profundidade e 25 cm em outros locais.

Para evitar o desabastecimento, o órgão tomou várias medidas – como racionamento de dois dias, instalação de bombas mergulhão para transferir a água de um reservatório menor e captação de quatro açudes de uma propriedade vizinha.

À época, a ampliação da rede de abastecimento e a construção de uma adutora do Centro da cidade até a Vila Redenção foram alguns motivos apontados pelo Depasa para a queda brusca no nível do reservatório durante a seca.