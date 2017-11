Moradores instalam cerca e fecham estrada Juruá, em Sena Madureira

Os moradores estão revoltados com a situação.

Um trecho da estrada Juruá, em Sena, amanheceu fechado na manhã desta quinta-feira, 16, pelos moradores. Com isso, o tráfego de carros e motocicletas está impedido no presente momento. Os manifestantes instalaram estacas e outros materiais para bloquear o trânsito.

Eles estão reclamando sobre a grande quantidade de buracos no local e se queixam também das carretas com toras de madeira que passam pela estrada e estão acabando com a Rua. “Nessa localidade tem uma serraria e todos os dias as carretas passam carregadas de toras de madeira. Não tem Rua que aguente. Pedimos para o dono da serraria jogar ao menos concreto dentro dos buracos, mas não fomos atendidos, por isso, resolvemos fechar a estrada”, comentou o morador Ostenes Moreno.

A comunidade alega que só irá desobstruir o local quando alguma providência for tomada. “Só iremos retirar a cerca do meio da Rua quando algo for realizado. Até agora ninguém apareceu aqui para nos dar uma resposta”, finalizou.

O referido trecho dá acesso aos Bairros Juruá, Nenê das Neves e Ana Vieira.